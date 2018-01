Zutphen wil nieuwe aanpak havens

Musea Zutphen trokken al meer dan 50.000 bezoekers

8 januari De Musea Zutphen in het Hof van Heeckeren hebben in zeven maanden tijd beduidend meer bezoekers getrokken dan in het beleidsplan was begroot. Sinds de opening in mei kwamen 51.297 mensen een kijkje nemen in het Stedelijk Museum en Museum Henriëtte Polak. In het beleidsplan is een jaarlijks bezoek van 35.000 tot 40.000 kijklustigen als doel gesteld.