Zutphen wil schade Noorderhaven verhalen op aannemer

De gemeente Zutphen wil het bedrijf Marimat aansprakelijk stellen voor de schade die wordt geleden door de vertraagde oplevering van jachthaven Noorderhaven. Vanwege een conflict over een loopbrug is de ruim zes miljoen euro kostende nieuwe jachthaven een half jaar na de overeengekomen opleverdatum nog altijd niet in gebruik.

Volgens wethouder Oege Bosch gaat de gemeente Zutphen gebruik maken van een boetebeding die is opgenomen in de overeenkomst met Marimat. ,,Als gemeente hebben wij vastgehouden aan de eis van goedgekeurde constructieberekeningen van de loopbrug. Marimat kon die berekeningen in eerste instantie niet leveren", zegt Bosch. ,,Om uit die impasse te komen, is TNO ingeschakeld. Later is ook de constructie van de brug gewijzigd. Dat heeft veel tijd gekost."

Verankering

De betreffende loopbrug weegt ruim vijf ton en moet de kade van de haven verbinden met de aanlegsteigers in het water. De brug ligt nog altijd op de kade te wachten om ingehesen te worden. Bij een eerdere poging tot het plaatsen van de brug ging het mis en raakte onder andere de kademuur beschadigd. ,,Ook dat ging helaas niet volgens planning", zegt Bosch. ,,Begin september wordt een nieuwe poging gedaan. Inmiddels is de manier waarop de brug wordt verankerd aangepast."

Marimat haalde in oktober vorig jaar de opdracht binnen om de Noorderhaven in te richten. Toen was het de bedoeling dat de werkzaamheden nog voor 1 januari van dit jaar zouden worden afgerond. Omdat dit niet haalbaar bleek, heeft het bedrijf uitstel gekregen tot 1 maart. Bosch: ,,We vinden het zelf ook jammer dat er nog altijd geen boten kunnen aanleggen. Daarom wordt er alles aan gedaan om de werkzaamheden zo snel mogelijk af te ronden. We hopen de haven volgende maand in gebruik te kunnen nemen."

