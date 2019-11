Zutphen zet de poort wijd open voor Apeldoornse vastgoedmiljonair op voormalig ROC-terrein

Kenmerkende boogramen, midden in het groen aan de rand van de stad. De tastbare herinnering aan het voormalige schoolgebouw aan het Vispoortplein in Zutphen kan zomaar eens binnen afzienbare tijd verleden tijd zijn. De Apeldoornse vastgoedmiljonair Willem Goudkuil wil appartementen op de plek van het voormalig ROC-gebouw ontwikkelen. De gemeente Zutphen staat eventuele sloop van het karakteristieke pand toe.

Vele Zutphenaren hebben er hun schoolperiode doorgemaakt. Het voormalig ROC-gebouw aan het Vispoortplein dat in een eerder leven door het leven ging als de Meisjesvakschool. Dat vastgoedmiljonair Willem Goudkuil uit Apeldoorn er (zorg)appartementen wilde bouwen was al langer bekend. De vraag was de laatste jaren alleen hoe deze appartementen eruit zouden komen te zien. De burgemeester en wethouders (B en W) van Zutphen hebben nu randvoorwaarden opgesteld waar Goudkuil zich aan moet houden om een nieuwe woonlocatie mogelijk te maken. De sloopkogel door het voormalig schoolgebouw is daarbij niet uitgesloten.

Vrijheid voor architect

,,Het lijkt ons goed de vrijheid van een architect te accepteren. Als een architect het beter vindt om het pand te slopen en nieuwbouw te creëren dan moeten we dat als gemeente accepteren’’, laat wethouder Harry Matser weten. De nog aan te wijzen architect zal uit de koker komen van Goudkuil. De vastgoedondernemer heeft volgens Matser al duidelijk gemaakt uit te gaan van sloop.

Volledig scherm Het oude schoolgebouw aan het Vispoortplein. © Archieffoto Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

Een gevoelig onderwerp. Drie jaar geleden werkte Zutphen niet mee aan het tegen de vlakte helpen van het schoolgebouw. Het toenmalige college van burgemeester en wethouders wilde dat het oorspronkelijke bouwdeel, dat in 1921 is opgetrokken, behouden zou blijven. Deze eis is nu van tafel. Als de nog aan te wijzen architect kan onderbouwen waarom sloop van het hele pand de beste optie is dan werkt Zutphen daaraan mee. ,,We kiezen voor vrijheid voor de architect. Dit besluit doet recht aan zijn of haar creativiteit’’, zegt Matser daarover.

Voorwaarden voor nieuwbouw

Wel moet Goudkuil er rekening mee houden dat nieuwbouw moet voldoen aan een pakket voorwaarden om de nieuwe woonlocatie aan te laten sluiten bij de omgeving. Gevels mogen niet langer worden dan vijftig meter, waardoor het mogelijk moet blijven om de gracht en de naastgelegen haven te blijven zien. Ook moet nieuwbouw verwijzen naar de schoolhistorie van de plek. De nieuwbouw mag bovendien niet meer dan drie woonlagen krijgen en moet qua uiterlijk aansluiten bij de gebouwen in de omgeving, zoals de rechtbank. Het moeten compacte gebouwen worden in het groen.

Gekocht voor een prikkie

De Apeldoornse vastgoedmiljonair Goudkuil kocht het voormalig ROC-gebouw tegenover de haven ruim drie jaar geleden voor 560.000 euro van het Rijksvastgoedbedrijf. Een prikkie ten opzichte van de oorspronkelijke vraagprijs van 1.750.000 euro. De gemeente Zutphen liet het beeldbepalende gebouw aan zich voorbijgaan. Er lag op het gemeentekantoor nog geen plan voor het gebied.