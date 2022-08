Zutphen zet fonteinen uit, maar dat heeft niets met waterbesparing te maken

Zutphense messentrek­ker verdwijnt maanden achter de tralies

Op 20 maart dit jaar wordt een bezoeker van een horecagelegenheid in de Vaaltstraat in Zutphen neergestoken na een ruzie op straat. De dader, Hamsa H. (22) uit Zutphen, is vandaag veroordeeld tot 15 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk. H. moet het slachtoffer daarnaast bijna 3000 euro schadevergoeding betalen.

9 augustus