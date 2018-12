Zutphen zet punt achter geld voor ontwikkelingssamenwerking

De subsidie voor ontwikkelingssamenwerking bestond vanaf 2013. Per jaar werd er een budget van 1 euro per inwoner beschikbaar gesteld. Dit kwam ongeveer neer op 47.000 euro per jaar. Vanaf 1 januari stopt Zutphen met deze subsidie.

Bezuinigingen

,,We hebben dit besluit vanwege de bezuinigingen waar de gemeente voor staat helaas moeten nemen’’, licht wethouder Annelies de Jonge toe. ,,Ontwikkelingssamenwerking is ook geen kerntaak van gemeenten vind ik. Maar tegelijkertijd willen we hiermee niet het signaal geven dat ontwikkelingssamenwerking er niet toe doet.”