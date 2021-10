Zutphen ziet straks definitief door de bomen een duurzame stad: miljoeneninvestering tot 2050

Het plan om de komende jaren bijna 20.000 extra bomen in Zutphen te planten kan op grote steun van politiek Zutphen rekenen. Unaniem gaat de gemeenteraad akkoord met het plan om ervoor te zorgen dat er in 2050 per inwoner een boom in Zutphen staat. Op dit moment staan er in de gemeente met een kleine 50.000 inwoners zo’n 31.000 bomen.