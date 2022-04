Zutphen zingt voor vrede in Walburgiskerk

Solidair

Deze bijeenkomst is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Zutphen en heeft als doel om ‘verbondenheid te tonen met de slachtoffers én met elkaar.’ ,,Muziek verbindt, troost en geeft betekenis’’, aldus de kerken.

Iedereen die wil meezingen, kan zich melden bij Ronald Heins via heins@pknzutphen.nl, met vermelding van de zangstem (sopraan, alt, tenor, bas). Hij of zij ontvangt dan de bladmuziek om thuis te oefenen. Er is een repetitie, op zondag 1 mei van 14.00 tot 15.00 uur in de Walburgiskerk. Diezelfde middag wordt het nummer dan gezongen in de bijeenkomst van 16.00 tot 17.00 uur. Duizenden (gelegenheids)koren van over de hele wereld zijn Zutphen hierin al voorgegaan.