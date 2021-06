Zutphen zoekt miljoenen voor vervanging Oude IJsselbrug, waar veel te weinig geld voor is gereserveerd

Gelderland maakt haast met rotonde bij gevaarlijk kruispunt N346 bij Almen, maar financie­ring is nog niet rond

2 juni Komt er nu wel of niet een rotonde op het gevaarlijke kruispunt op de N346, waar de Lochemseweg en Almenseweg bij elkaar komen? De provincie Gelderland publiceerde al een ontwerpbesluit, maar de financiering is nog niet rond. Het idee is dat de gemeente Bronckhorst meebetaalt, maar een besluit is nog niet genomen. ,,De tijd wordt krap.’’