Zutphenaar bedreigt omstanders met messen, politie trekt vuurwapen tijdens arrestatie

Bedreigin­gen geuit bij verkeersru­zie in Zutphen

30 oktober Een verkeersruzie in Zutphen is woensdagmiddag uit de hand gelopen. Uiteindelijk is er zelfs iemand bedreigd. De politie zoekt naar een slachtoffer en naar getuigen van deze ruzie, wat rond 16.30 uur plaatsvond aan de Den Elterweg in Zutphen. Dit laat de politie weten via Facebook.