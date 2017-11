Zutphenaar betrapt inbrekers twee keer op één dag

Twaalf dagen schaatsen in Leesten, ongeacht het weer

5:21 Of het nou gaat vriezen of niet, in Leesten kan in december gegarandeerd twaalf dagen lang worden geschaatst. Er komt een overdekte ijsbaan op het speelveld aan de Rudolf Steinerlaan, om de hoek van het winkelcentrum. Daar geeft oud-topschaatser Stefan Groothuis zaterdag 16 december officieel het startschot voor Lea's IJsfestijn.