Zutphenaar blijft vastzitten voor prostitueren jonge meisjes

Dat bleek vandaag op een regiezitting in de rechtbank in Zutphen. Johnny R. zou meerdere meisjes seksueel uitgebuit en geprostitueerd hebben in Zutphen. Het ging om veelal kwetsbare en jonge meisjes. Volgens het Openbaar Ministerie dwong hij de meiden seks te hebben met andere mannen. Eerst moesten ze seks met hem hebben zodat hij de meisjes ‘uit kon proberen’, zo staat in de tenlastelegging te lezen. En in mei dit jaar zou hij in een brandgang een vrouw hebben verkracht.