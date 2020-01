Zutphenaar Derrick Neleman opent in voorjaar wijnwinkel in regio Valencia

De Spaanse winkel komt in Nelemans wijnhuis in Casas del Rey, waar hij wijngaarden bezit. Casas del Rey is één van de hoogstgelegen gebieden in de regio van Valencia. Naast de winkel komt er in Nelemans Spaanse vestiging ook een proeflokaal. Neleman heeft een wijnzaak in het hartje van Zutphen en opende onlangs een wijnwinkel in het centrum van Utrecht. Die wordt gerund door Thom Muhring.