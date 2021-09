Zutphenaar die het vriendinnetje van zijn dochter misbruikte moet de cel in

Zutphenaar Edwin S. (56) moet een half jaar de cel in omdat hij ontucht heeft gepleegd met het vriendinnetje van zijn dochter. Het meisje kwam vaak bij zijn gezin over de vloer en S. beeldde zich in dat hij een relatie met haar had, terwijl zij nog geen tien jaar was en hij een man van achterin de veertig.