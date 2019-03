Zutphenaar Jesse Stael is verlost van storm in zijn hoofd en debuteert met roman Lux

Vooral basisonder­wijs sluit op 15 maart de poorten

12:05 Vooral basisscholen sluiten in Oost-Nederland op 15 maart tijdens de landelijke stakingsdag in het onderwijs de deuren. Binnen het voortgezet onderwijs is de actiebereidheid aanzienlijk lager; leerlingen moeten wel rekening houden met een minimale uitval van uren. Op het mbo en hbo wordt in deze regio niet of nauwelijks gestaakt. Dat blijkt uit een rondgang.