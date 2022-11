Zutphenaar Jip (22) gaat op wieleravontuur in Costa Rica: ‘Ook tijd maken om met locals aan de bar te hangen’

Met video Zutphense vishandel zonder tafels, klanten snappen er niks van: ‘Als hier een muurtje was, mocht je daar wel op zitten’

Een vishandel die vis mag verkopen, maar een paar tafels neerzetten zodat de klant het visje buiten meteen op kan eten? Nee, dat mag niet. Is het muggenzifterij van de gemeente of is het terecht dat op regels wordt gehandhaafd? In Zutphen zijn de tongen los over deze kwestie. Helemaal bij de klanten die elke vrijdag hun visje halen bij Jan van de Krent. ,,Onbegrijpelijk. Als hier een muurtje was geweest, hadden we daar wel mogen zitten.’’

20 november