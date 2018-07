Zutphenaar krijgt taakstraf voor stalking plaatsgenoot

Bedrijfsau­to 'Kook jij of ik?' gaat in Warnsveld in vlammen op

16 juli Een bedrijfswagen van de Almelose firma 'Kook jij of ik?' is vanmiddag volledig uitgebrand op de Lochemseweg in Warnsveld. Ook ongeveer 25 vierkante meter van de berm werd door het vuur aangetast.