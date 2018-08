Zutphenaar scheidt minder afval

Video 280 zwemmers duiken in steeds schoner water de Berkel

19 augustus Het was even spannend, maar het water in de Berkel in Zutphen bleek vrij van de gevaarlijke bacteriën. Duikers konden daarom vrijdag het kanaal vrijmaken van rotzooi, zodat de 280 deelnemers zaterdag aan hun zwemtocht konden beginnen.