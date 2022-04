Zutphenaar steekt plaatsgenoot in gezicht tijdens het stappen

label Kinderen moeten spelen, maar niet op een iPad

Stel nou dat we kinderen nog vaker een iPad of ander entertainment device in hun knuistjes drukken. Niet meer buitenspelen, achter het laptoppie met dat kinderkoppie. Knutselen is verleden tijd en het stoepkrijt kan ook de prullenbak in. Bolderkar op Marktplaats, step naar de oudijzerboer.

15 april