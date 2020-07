Zutphenaar uit het niets in elkaar getrapt na avondje stappen

Uit het niets werden de vier mannen aangevallen door een andere groep, van zeven à acht jongens. Als klap op de vuurpijl werd het op de grond liggende slachtoffer nog in zijn gezicht gespuugd en werd er gezegd: ‘loser’ gezegd. ,,Zo respectloos’’, laat de moeder van het slachtoffer namens haar zoon donderdag in de rechtszaal in Zutphen weten.

Ongenoegen

De 20-jarige Reuven S. moet deze morgen als enige voor de rechter verschijnen. Van vier anderen uit zijn groep is de zaak geseponeerd. Ondanks uitgebreid politieonderzoek kon niet worden vastgesteld wat hun aandeel is geweest.

Tot ongenoegen van het slachtoffer, maar ook van de verdachte, die het niet eerlijk vindt dat hij als enige in de rechtbank zit. En mogelijk ook als enige opdraait voor de schadevergoeding: het slachtoffer heeft een kleine 26.000 euro geclaimd.

Hoewel hij destijds ‘ladderzat was’, weet hij de verdachte het zeker dat hij niet de ernstige verwondingen heeft veroorzaakt: hij heeft wel geslagen, misschien geschopt, maar zeker niet in het gezicht. Zoiets doet hij naar eigen zeggen namelijk nooit.

Gescheurd trommelvlies

Vast is komen te staan dat de vier vrienden de nacht van 27 december 2018 op weg naar huis op de Nieuwstad een andere groep passeerden, die hen achterna kwam. Een van hen trok het slachtoffer aan zijn capuchon, waarna er een gevecht ontstond. Ook de metgezellen van het slachtoffer moesten het daarin ontgelden: een van hen liep een gescheurde trommelvlies op.

Verraden

,,Ze riepen iets over moeders’’, geeft S. als verklaring, die wel toegeeft dat hij als eerste op de groep van vier is afgegaan. ,,Daar wilde ik ze even over terechtwijzen. Er ontstond een vechtpartij waarin over en weer is geslagen.’’

Het ging allemaal zo snel en het was bovendien donker, dat hij zegt niet te hebben gezien wie van zijn vrienden de hardste schoppen en stompen heeft uitgedeeld. Afgezien daarvan: je vrienden verraden, dat doe je niet.

De politie kreeg de grotere vriendengroep op de korrel onder meer door meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Daarna zijn telefoongesprekken afgeluisterd, waarin het erop leek dat de jongemannen hun verklaringen afstemden voor het geval ze opgepakt zouden worden.

Angsten

Geen woord van spijt, vooral bezorgdheid om zichzelf, is wat het slachtoffer nog danig dwarszit in de houding van de verdachte. Overigens zegt S. wel degelijk spijt te hebben van de gebeurtenissen.

Het slachtoffer lijdt nog steeds aan de psychische gevolgen van het brute geweld, dat hem een trauma heeft opgeleverd. Zijn studie is onderbroken, hij heeft nog steeds last van concentratiestoornissen en angsten. ‘Zijn basisvertrouwen in mensen is onderuit geschopt’, staat in zijn slachtofferverklaring.

Cel en werkstraf

De officier van justitie eist een half jaar cel geheel voorwaardelijk en honderd uur werkstraf wegens de zware mishandeling. Omdat de verdachte nog zo jong is en de reclassering toezicht kan houden, is er geen onvoorwaardelijke celstraf.

De uitspraak is op 6 augustus.