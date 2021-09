Zutphenaren kunnen opgelucht ademhalen: na jaren nu eens geen grote ozb-verhoging of versoberingen

Gestolen vuilniswa­gen teruggevon­den in Zutphen

21 september Een dief in de buurt van Assen had zijn zinnen gezet op een wel heel bijzondere buit: een échte vuilniswagen. Het gestolen voertuig werd afgelopen weekend teruggevonden in Zutphen, zo’n 120 kilometer verderop. De afvalauto is dan wel aangetroffen, maar van diens tijdelijke eigenaar ontbreekt vooralsnog elk spoor.