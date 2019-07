Zutphenaren met auto over de kop in Bocholt

Deze tankwagen vol water moet de Oude IJsselbrug in Zutphen de hitte door helpen

17:16 Een tankwagen vol water, achter een trekker, die keer op keer leegloopt op de Oude IJsselbrug in Zutphen. Het is een raar beeld voor automobilisten die op de brug achter de trekker aan door een grote plas water moeten rijden. Het is een oplossing van de gemeente Zutphen om schade aan de brug door de hitte te voorkomen.