Zutphenaren mogen meebeslissen voor locatie van eerste openbare toilet (en er komt een tweede)

Erwin (39) uit Lochem doet zijn boodschap­pen radicaal anders: ‘Dit initiatief is enorm sympathiek’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk – lees voordelig – boodschappen doen? Erwin Beumer (39) uit Lochem winkelt nu sinds een tijdje in een verslokaal. ,,Het heeft mijn ogen nog meer geopend.”