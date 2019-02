Zutphenaren zetten zich in voor behoud en ondersteuning Walburgiskerk

Moordenaar Diego U. trouwt achter tralies in Zutphen

7:41 Diego U. (34), de man die is veroordeeld voor de moord op Enschedeër Joey Moes (24) en meerdere roofovervallen in Zwolle, is gisteren in het huwelijk getreden. Het kersverse bruidspaar kent elkaar vanachter de tralies. Hun ja-woord klonk in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Zutphen.