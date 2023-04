Zutphens archief maakt online snuffelen in historische beelden Lochem Laren en Barchem mogelijk

Dassen­burcht vertraagt maatrege­len stort Eerbeek: vervuild water kan blijven weglekken

Het duurt nog langer voordat maatregelen worden getroffen die voorkomen dat vervuild water de natuur in lekt bij de voormalige stort op de Doonweg in Eerbeek. Op die plek is een beschermde dassenburcht aangetroffen, waardoor een opvangvijver voor vervuild water niet kan worden vergroot.