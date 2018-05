Zutphens college kan aan de slag

Het nieuwe college kan in Zutphen aan de slag gaan. De wethouders Harry Matser (GroenLinks), Mathijs ten Broeke (SP), Annelies de Jonge (PvdA) en Laura Werger (VVD) zijn maandagavond geïnstalleerd, nadat eerst de formatie en het onlangs gepresenteerde coalitieakkoord in de gemeenteraad werden besproken.

Formateur Ria Peters sprak over een open, kritisch en eerlijk formatieproces. Ook VVD-fractievoorzitter Antje van Dijk zag “een weerbarstig onderhandelingsproces. Het was niet eenvoudig om bruggen te slaan, maar het vertrouwen is gegroeid.” Vooral de combinatie van VVD en SP wordt met argusogen bekeken, omdat de partijen ver uit elkaar liggen.

Keuzes ontbreken

De nieuwe oppositie van Burgerbelang, CDA, ChristenUnie en D66 ging er meteen stevig in richting de nieuwe Zutphense coalitie. Het zou aan duidelijke keuzes ontbreken, vooral waar het de financiën betreft. De gemeente Zutphen moet de komende jaren fors bezuinigen, voornamelijk als gevolg van tekorten in het sociaal domein.

Opmerking

Maar de oppositie vond de financiële paragraaf te mager, met alleen de opmerking dat twee derde van de bezuinigingen in het sociaal domein moeten worden gezocht als opvallende passage. Waarom dat twee derde moet zijn blijft wat de oppositie betreft onduidelijk. Een passage over het verlagen van woonlasten door het verduurzamen van woningen kon bovendien op weinig begrip rekenen. “Dat grenst aan gratis bier. Woonlasten verlagen door verduurzaming is echt niet reëel”, vond CDA’er Hein Brunsveld.

Hoofdlijnen

Het gaat om een coalitieakkoord op hoofdlijnen, voerden de nieuwe Zutphense coalitiepartners aan. Veel moet de komende tijd nog worden ingevuld. “We moeten een serieuze inspanning doen om als raad kritisch naar het sociaal domein te kijken”, reageerde PvdA-fractievoorzitter Jasper Bloem. “Anderzijds pleit ik ook voor realisme. Als we heel stoer blijven zeggen dat we alles moeten bezuinigen op de plek waar het is ontstaan houden we onszelf voor de gek.”

Ontheffing