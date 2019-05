Zutphens huis voorlopig onbewoonbaar na hevige brand

Deventer stadsdich­ter Wibo Kosters waagt zich aan ‘eigenwijze’ roman

11:17 Het zijn mensen met een rafelrandje: Een gehandicapte zendpiraat, een ongelukkige vrouw op zoek naar liefde en een gesjeesde kunstenaar die nog zo graag wil schitteren . ,,Mensen die niet helemaal passen. Op een zijspoor zitten. Dat is veel interessanter", zegt Deventer Stadsdichter Wibo Kosters over zijn eerste roman: Radio Transzoeloe. De drie personages wisselen elkaar af en draaien zonder dat ze het weten om elkaar heen in een roman gesitueerd in een kleine stad aan de rivier.