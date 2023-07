Zutphens jeugddweilorkest mag naar internationaal festival: ‘Drie noten zuiver kunnen spelen is genoeg’

MET VIDEOJeugddweilorkest Kleintje Spul(t) uit Zutphen mag naar het Mid Europe Festival in Oostenrijk. Daarmee staan 29 kinderen straks als jongste jeugdorkest tussen orkesten van over de hele wereld. Wat is het geheim van deze muziekgroep?