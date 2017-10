Zutphens raadlid Hans Boersbroek spoorloos

Gemeenteraadslid Hans Boersbroek van Stadspartij Zutphen Warnsveld is vermist. De Zutphenaar, ook bekend als organisator van muziekevenementen, is woensdag en donderdag niet op zijn werk op komen dagen.

Familie en vrienden maken zich zorgen over Boersbroek en hebben contact opgenomen met de politie over de kwestie. “Die zijn nu met een onderzoek bezig”, zegt medeorganisator en vriend Berry Vink. Zus Margreet Boersbroek roept hulp in op Twitter.

Postbezorger

“Hans is vanwege zijn werk als postbezorger woensdagochtend wel op de fiets naar het depot in Zutphen gekomen om vanaf daar met de brommer van zijn werk in Almen de post op te gaan halen en verspreiden. Maar in Almen is hij nooit aangekomen”, zegt Boersbroek.

Volgens Vink heeft Hans Boersbroek woensdagavond nog wel enkele berichten verzonden, maar sinds die tijd is er niets meer van hem vernomen. Zijn postbrommer is ondertussen wel door de politie in Goor teruggevonden, meldt Vink.

Gemeenteraad