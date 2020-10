Zutphens vluchtelingenproject Buddy to Buddy groeit naar tien locaties dankzij winnen grote geldprijs

Weekend van de waarheid Zo gedroeg Oost-Nederland zich in het weekend van de waarheid: stille sportvel­den, maar drukke winkelstra­ten

11 oktober De waarschuwing vooraf luidde: dit is het weekend van de waarheid. Verslaggevers van de Stentor namen daarom dit weekend de proef op de som en trokken door de regio. Wij bezochten plekken waar we normaal ons (vrije) weekend doorbrengen. De conclusie: we pasten ons gedrag nauwelijks aan in een poging om het tij te keren.