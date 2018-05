Zutphens vluchtelingenproject Buddy to Buddy wint Appeltje van Oranje

Ieder jaar draaien de prijzen om een ander thema. In 2018 is dit ‘Jong en sociaal ondernemend’, wat betekent dat de Appeltjes dit jaar naar jonge mensen gaan die zich met hart en ziel inzetten voor een socialere samenleving. Na verschillende selectierondes bleven er twaalf genomineerden over, waaruit een prijzencommissie van het Oranje Fonds de drie winnaars heeft gekozen.

Prijs

Verrast

Het Oranje Fonds heeft de winnaars dinsdag bekendgemaakt in de uitzending van Hart van Nederland (SBS6). Samen met een cameraploeg van het televisieprogramma is de directeur van het Oranje Fonds, Peter Douwes, bij de Nederlandse winnaars langsgegaan om hen te verrassen met het nieuws. Excel Arts Academy werd via Skype op de hoogte gebracht van de winst.

Buddy to Buddy

Buddy to Buddy koppelt (ex-)vluchtelingen en Nederlanders aan elkaar als maatjes. Armijn van Roon (35) en Willemijn Voorham (33) startten Buddy to Buddy in 2015, toen de discussie in Zutphen oplaaide over de komst van een asielzoekerscentrum in de stad. Met Buddy to Buddy willen zij niet alleen vluchtelingen uit hun sociale isolement halen, maar ook de betrokkenheid en het begrip van Nederlanders vergroten. De organisatie is inmiddels actief in Zutphen, Breda en Utrecht.