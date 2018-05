Zutphens VVD-raadslid verzint twee bedrijven

Zutphens VVD-raads­lid na verzinnen bedrijven: 'Mijn wens is ont­spoord'

12:21 Het Zutphense VVD-gemeenteraadslid en horecaondernemer Gijs Peteroff heeft de afgelopen jaren geclaimd eigenaar te zijn van twee buitenlandse bedrijven, die in werkelijkheid helemaal niet bestaan. ,,Mijn wens is ontspoord in doen alsof het al wat is, vrees ik", zegt hij in een reactie.