Zutphens woon-zorgcomplex St. Elisabeth een jaar lang op de schop

Voorproef­je 'Hanzestad Zutphen in miniatuur' in vitrine van VVV

28 juni De Zutphense gepensioneerd bouwkundige Constant Willems maakt in opdracht van de gemeente een waarheidsgetrouwe maquette van de stad in 1485. Drie jaar lang - circa drieduizend uur - verwacht hij hieraan te werken. Daarna kan iedereen zowel de binnenstad als de Nieuwstad en Spittaalstad in zijn geheel bekijken. Een voorproefje, in de vorm van een aantal huizenblokken, is nu al te zien in de vitrine van de VVV aan de Houtmarkt.