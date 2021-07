Zutphense aardrijkskunde-topper Pepijn maakt beste profielwerkstuk van Nederland: banen voor het oprapen

video & audio Pepijn (17) uit Hall is de beste aardrijks­kun­de­leer­ling van Nederland: ‘Je gaat natuurlijk wel altijd voor de winst’

10:50 Pepijn van Diggelen (17) uit Hall heeft vanmiddag in Nijmegen de nationale Aardrijkskunde Olympiade gewonnen. Met drie mede-finalisten mag hij in augustus Nederland vertegenwoordigen tijdens de Internationale Aardrijkskunde Olympiade in Istanbul. ,,Dat wordt dan wel ‘Bunnik aan de Bosporus’, want vanwege de corona-reisrestricties is de Olympiade helemaal online.’’