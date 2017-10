Zutphense automonteur sleutelt zich naar wereldtitel in Zuid-Korea

'Wereldkampioen engine systems'. Jeroen Feenstra is het, sinds vrijdag 20 oktober. De 43-jarige automonteur van Herwers Hyundai in Zutphen sleepte de mondiale 'sleuteltitel' in de wacht in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, waar hij een week lang vertoefde. Hij bleek daar de beste en snelste in het oplossen van twee motorische problemen en streek de gouden plak op.

Techniek. Brommers. Auto's. Motorblokken. Als klein jochie kon Jeroen Feenstra er maar geen genoeg van krijgen. Toen, meer dan drie decennia geleden, sleutelde hij er al op los. De tijden zijn veranderd, maar Feenstra's passie voor auto's en al hun geheimen niet. Die vlamt nog steeds, onveranderd hevig. De hersteller van Hyundai's is dan ook maar wat in zijn nopjes met de gouden WK-medaille. Want die oogst impliceert dat hij er zeker wel wat van kan als automonteur.

Cameraploegen

Feenstra mocht als Nederlands kampioen de Lage Landen vertegenwoordigen. Het WK is big business in Zuid-Korea, zo bemerkte Feenstra al snel. ,,Er waren voortdurend cameraploegen bij aanwezig. En alles was perfect geregeld. We kregen van Hyundai een complete WK-outfit: poloshirt, jas... De huisvesting was top: in de hotelkamer lagen de Koreaanse zoete lekkernijen al klaar.'' De hotelkosten werden vergoed door de WK-organisatie van Hyundai. De reis plus overige kosten - onder andere de vliegtickets - nam de Nederlandse vestiging van de Aziatische autogigant voor haar rekening.

Feenstra zag bijzondere dingen in Seoel. Zoals een werend scherm met schuifdeuren op de perrons van de metro. Dit om te voorkomen dat wanhopige Koreanen zich voor een aanstormende trein werpen. Feenstra: ,,De sociale druk en werkdruk zijn enorm hoog in Zuid-Korea. De mensen móéten presteren, op elk gebied. Dat resulteert in veel stress en een zeer groot aantal zelfdodingen, werd ons uitgelegd.''

Stress

Feenstra had weinig stress tijdens zijn verblijf in Seoel. Een gezonde 'wedstrijdspanning'. Dat wel. Maar tijdens zijn WK-optreden bleef hij koel. Hij loste zijn opdracht - twee 'motorproblemen' - goed en snel op. In een half uur, twintig minuten sneller dan de toegestane tijd. ,,We deden de opdracht in groepen van zes. Toen ik klaar was, waren de andere vijf nog bezig.''