Tóch winkelfunctie op Oranje Nassauplein in Eerbeek

5:02 Het Oranje Nassauplein (ONP) in Eerbeek blijft een 'winkelfunctie' behouden. Dat is vervat in het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek dat wethouder Eef van Ooijen dinsdag aan de gemeenteraad presenteerde. Het is een van de meest in het oog springende aanpassingen in het plan, waarop vanaf juni 2017 kon worden 'geschoten'.