Zutphense binnenstad vult zich met dweilorkesten: Dweildag na twee jaar weer op het programma

UPDATE Provincie trekt waarschu­wing in voor zwemmers­jeuk bij Zutphense recreatie­plas Bronsber­gen­meer

De kans om zwemmersjeuk op te lopen na het zwemmen in recreatieplas Bronsbergenmeer in Zutphen is afgenomen. De provincie Gelderland heeft de waarschuwing voor de lichte jeuk en huiduitslag in de vorm van kleine rode vlekjes ingetrokken.

25 juli