Zutphense bioscoop Cinemajestic is juist blij met opgelegde sluiting: ‘Dit is veel goedkoper dan open blijven voor 30 bezoekers’

Sinter­klaas­ac­tie bij 2Switch Zutphen: ‘Je hart breekt als een kind vertelt dat hij geen cadeautjes heeft gehad’

27 oktober Struikel je thuis over speelgoed waar nooit meer mee gespeeld wordt? Lever het in bij kringloopwinkel 2Switch in Zutphen of omgeving, dan zorgt deze dat alle kinderen met Sinterklaas ook dit jaar weer een cadeautje kunnen uitpakken. ,,Sinterklaas is een familieaangelegenheid. Elk kind verdient dat”, vindt initiatiefneemster Mirjam Diks.