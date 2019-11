Zutphense bioscoopeigenaar zorgt voor speciale ‘prikkelarme’ voorstellingen

Wendy uit Zutphen wist diep van binnen: onze Lennart wordt niet oud

11:00 De Zutphense Wendy Marsman vond op 3 augustus 2011 haar dode 2-jarige zoontje Lennart. Hij lag op zijn kamer, in zijn bedje. Doodsoorzaak: onbekend. Het label: wiegendood. Wendy's eerste reactie: opluchting. Zie je wel, ik ben niet gek. Want ze wist het vanaf Lennarts geboorte bijna zeker: dit kind blijft niet lang bij ons. ,,Dat was een heel sterk gevoel, niet op feiten gebaseerd. Een soort intuïtie.’’ Op 8 december verschijnt Wendy's boek De Laatste Kus.