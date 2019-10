Zutphense cineaste Ariane Greep maakt film over wielerlegende Joop Zoetemelk

Tips gevraagd voor liedjes carrillon Lochem, maar ‘Sympathy for the devil’ kan niet

14:50 Na een half jaar met vier dezelfde liedjes per uur is het carrillon van de Gudulakerk in Lochem toe aan nieuwe nummers. Bewoners mogen suggesties indienen. Beiaardier Jan-Geert Heuvelman kijkt serieus naar de ingezonden ideeën en wijst bijna niets op voorhand af. ,,Maar sympathy for the devil kan niet. We willen niemand tegen het hoofd stoten.”