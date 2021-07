Zutphense fietspadsoap sukkelt al 15 jaar voort: gesteggel om een langgerekte postzegel grond

Zeldzame ‘Russische raket’ duikt op in Zutphen: ‘Kick als je die vindt’

23 juli Het lijkt misschien niet zo’n spectaculaire verschijning, voor kenners is het een ware parel: de plantensoort ‘de Russische Raket’. Volgens platenfanaat Wiebe de Haan (69), die de ontdekking deed bij een dijk in Zutphen, de enige in Nederland. Normaal komt de plant alleen voor in Rusland, ,,Dit is wel echt heel bijzonder.”