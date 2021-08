Zutphense horeca heeft gemengde gevoelens over kermis op markten: ‘Niet leuk voor ons, maar het is ze gegund’

Zutphense voorzitter Barça-fan­club baalt na vertrek van sterspeler Messi: ‘Nu is het tijd voor nieuwe sterren’

12 augustus Het zijn moeilijke tijden voor de supporters van FC Barcelona, nu superster Lionel Messi de overstap heeft gemaakt naar de Franse club Paris St-Germain. En die supporters zijn overal ter wereld te vinden, ook bij fanclub Barça Holanda uit Zutphen. Zij organiseren reizen voor supporters uit het hele land. Voorzitter Jaco Beeuwkes: ,,We doen dat voor de club en de stad, of Messi er nou speelt of niet.’’