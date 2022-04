Zutphense huisarts Jolien over leven met de ziekte van Lyme: ‘Ik dacht: als het boek af is, mag ik dood’

Politie plukt Zutphenaar (18) uit bus die jonge vrouw bij bushalte in Vollenhove zou hebben mishandeld

De politie heeft vanmiddag een lijnbus in Zwartsluis van de weg gehaald. In de bus zat een 18-jarige Zutphenaar die kort daarvoor bij een bushalte in Vollenhove een vrouw zou hebben mishandeld. Hij is aangehouden, laat politiewoordvoerder Sven Strijbosch weten.

