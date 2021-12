Zutphense jongerenwerker Marco gaat viraal na woedend bericht over gokreclames: ‘Bedenk je eens wat dit met kinderen doet’

Zutphenaar gaat na verkeers­con­flict in Warnsveld door het lint (maar is niet de enige die wordt opgepakt)

Een 39-jarige man uit Zutphen is woensdagmiddag aangehouden in Warnsveld nadat hij behoorlijk door het lint was gegaan. Hij vernielde een voordeur, beledigde agenten en was onder invloed van verdovende middelen. Toen de politie hem wilde arresteren, sloegen de agenten direct twee vliegen in één klap.

23 december