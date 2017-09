Zutphense Kapper maakt bizarre kapsels in Beijing

Figaro Hairdesign

Daar valt-ie eenmaal terug in Zutphen al gauw weer vanaf. ,,Zorgen m'n collega's wel voor. Die zetten me met beide benen op aarde.'' Damhuis is weer terug, na een weekendje Londen. Staat te knippen en föhnen in z'n eigen zaak, die hij ruim dertig jaar geleden begon met Renate Claassen: Figaro Hairdesign. In Londen deed de kapper zijn zoveelste showtje met Sheguang. In het National Historic Museum. ,,Had-ie gehuurd voor een avondje: 25.000 euro.''

Kunstacademie

Damhuis kent de Chinees al lang. Sheguang kwam als 16-jarige naar Nederland om te studeren aan de kunstacademie en begon daarna een mode-atelier in Doetinchem. ,,Mijn haarcreaties spraken Sheguang aan en hij wilde met me samenwerken. Ik was op mijn beurt ondersteboven van zijn ontwerpen. We houden allebei van het bizarre en theatrale. Nu werken we al twaalf jaar samen. En zijn we dikke vrienden.''

Op de valreep

Als Sheguang een grote show heeft, laat hij Damhuis invliegen. ,,Hij is zes jaar geleden teruggegaan naar China. Hij werd te groot voor Nederland, waar we inmiddels samen al een dikke 50 shows hebben gedaan. Als er een show in Peking is, ben ik daar meestal tien dagen. Ik krijg van tevoren het thema door en moet daar dan kapsels bij verzinnen. Meestal borrelen de ideeën op de valreep op, want onder druk presteer ik het best. We hadden een keer een show in Hong Kong met het thema 'future queen'. Daar bedacht ik haarcreaties bij in de vorm van gebogen kachelpijpen, in allerlei kleuren. Dat beeld kwam spontaan bij me op. Vond ik passend.''