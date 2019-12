Zutphense kapster Cher (20) breekt door dankzij talentenprijs

Want Cher is nog niet uitgeleerd in Zutphen, zegt ze. Daar werkt ze sinds vijf jaar bij Hairstyling Manon, de zaak van Manon Rensen. ,,Manon heeft me het vak geleerd’’, zegt Cher. ,,Ik heb het hier nog steeds naar m'n zin.’’ Haar baas luistert geamuseerd en goedkeurend mee. ,,We zijn erg blij met Cher. Ze is een leergierige en creatieve haarstyliste die we hier graag nog even houden.’’