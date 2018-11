Zutphense lokt Nederlanders naar ‘onbekend Zuid-Amerikaans pareltje’

video Zutphen is het zat: waar komt die bromtoon toch vandaan?

25 november Ze zeggen een bromtoon te horen. Uren achtereen. Gekmakend. De oorzaak van de geluidsterreur is vaak niet te achterhalen. Zutphen onderneemt actie en werkt mee aan landelijk onderzoek. Tot groot geluk van de Warnsveldse Tine Boelens: ,,Dit is erger dan het Monster van Loch Ness… Want dit bestaat echt!’’