Zutphense loterijwinnaars voeren hun kat Murmel vanaf nu Sheba

Huize Korteweg Maris aan de Zutphense Groenmarkt ziet er feestelijk uit. De vloer is bezaaid met glimmende, goudkleurige snippers. In een hoek een tafel met daarop twee joekels van cheques. Samen bijna een half miljoen euro waard.

Gérardine (55) en Han Korteweg Maris (61) vielen op oudejaarsavond stevig in de prijzen bij Miljoenenjacht van RTL: 363.000 euro plus nog eens een extra Postcodeloterij-cheque ter waarde van 121.000 euro. ,,We kunnen van een onbezorgde oude dag genieten'', zegt Han met een glimlach.

Gekkenhuis

,,Bizar'', noemt Han op nieuwjaarsdag de uren die achter hen liggen. Ze zijn net wakker. De mobiele telefoon ligt op tafel en beweegt en bromt voortdurend: wéér een appje of sms'je. Een gekkenhuis, dat was het op oudejaarsavond. Cameraploeg voor de deur, RTL-presentator Winston Gerschtanowitz die een microfoon onder Gérardine's neus duwde. Een buurvrouw van Gérardine en Han die ook meespeelde kreeg een cheque van 65.500 euro. Een buurman speelde mee met twee loten, maar was niet aanwezig tijdens het bezoekje van de RTL-ploeg. Hij krijgt zijn prijs later.

Brocantewinkel

,,We hadden de tv helemaal niet aan'', zegt Gérardine, eigenaresse van brocantewinkel de koning van Zweden, waarboven ze wonen. ,,Toen Winston het bedrag op de cheque begon te schrijven, stond ik helemaal paf. Ik dacht eerst: 50.000 euro of zo. Maar zóveel geld...''

Ze kunnen het geld prima gebruiken. Gérardine: ,,Van een brocantewinkel kun je niet leven. Dat is keihard werken, ook in het weekend. Han heeft een tijdje zonder baan gezeten. Hij heeft sinds een half jaar gelukkig weer werk. Deze prijs geeft rust en zekerheid. We gaan geen gekke dingen doen. Ik kan nu wekelijks een dagje minder werken en Han overweegt al een tijdje om dat ook te gaan doen.''

Complot

Hun 15-jarige dochter Annebel was niet thuis toen de crew van RTL aanbelde. Gérardine: ,,Ze vierde oud en nieuw voor het eerst ergens anders, bij een vriendinnetje in Deventer. Daar ging ze helemaal uit haar dak.'' Haar zus Hélène en zwager Peter waren er wél. Han: ,,Die zaten in het complot, al wisten ze niet dat het om Miljoenenjacht ging.''

Smoes

,,RTL wilde zeker weten dat wij thuis waren, omdat de tv-show natuurlijk niet in het water mag vallen'', vervolgt Han. ,,Iemand van RTL had Hélène gebeld met de smoes dat Gérardine op oudejaarsavond in het zonnetje zou worden gezet door de Zutphense winkeliersvereniging. Vanwege haar verdiensten voor de Kerstmarkt. Die RTL-man vroeg Hélène of ze bij ons op bezoek wilde gaan. Dan zou de winkeliersvereniging niet voor een dichte deur staan. Ook Hélène en Peter waren helemaal beduusd toen die cameraploeg ineens de trap op kwam.''

Ander eten