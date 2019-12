Zutphense Manuela krijgt bibbers en hartkloppingen van cello van 30.000 euro: ‘Ik móét ‘m hebben’

Boeren in Oost-Nederland bereiden zich opnieuw voor op acties: ‘De tijd van praten en vriende­lijk­heid is voorbij’

13:56 In diverse chatgroepen van de Farmers Defence Force (FDF) neemt de oorlogstaal en actiebereidheid toe. Maandagavond zal de meest radicale boerengroepering koppen tellen voor een gecoördineerde actie om de voedselvoorziening een week voor kerst in Nederland plat te leggen. ,,We kunnen niet anders’’, zegt veehouder Willeam Schoonhoven (41) uit Beemte-Broekland.