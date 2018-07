Zutphense Marot wordt museumschip in Dordrecht

Daarmee komt de Marot terug op de plek waar ze ooit gebouwd werd: bij de voormalige scheepswerf De Biesbosch. Het was één van de talloze zogeheten Franse Motors, schepen die als Marshallhulp in Amerika gebouwd werden voor een rederij in het Franse Stratsburg. De onderdelen werden naar Nederland gestuurd. Bij De Biesbosch werden ze in elkaar gezet. ,,Duizenden Dordtenaren hebben hier hun brood mee verdiend'', vertelt woordvoerder Jos Hubens van het museum.

Goede staat

Het schip is nog in uitstekende staat. Het wordt ingericht als museumschip, dat ook naar evenementen kan gaan. ,,We hopen nog eens uitgenodigd te worden om naar Straatsburg te gaan'', aldus Hubens.

Het schip werd gekocht van het Zutphense schippersstel Jaap de Haan en Petra van Voorst, dat met pensioen gaat: ,,We vinden dit een prachtige bestemming. Het is een mooi afscheid. Als je je schip naar de sloop brengt, is het toch heel anders.''