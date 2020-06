Zutphense meiden achter demonstratie tegen racisme in Zutphen weigeren weggedrukt te worden van de IJsselkade

World Press Photo gaat tóch door in Zutphen: ‘Het was kantje boord’

15 juni De zesde editie van de fototentoonstelling World Press Photo in Zutphen is gered. De organisatie verkeerde vanwege de coronacrisis lang in onzekerheid, maar heeft de knoop doorgehakt: van 10 juli tot en met 2 augustus is de expositie te bezoeken in de Walburgiskerk. In sterk versoberde vorm, dat wel.